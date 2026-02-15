Ocho empresas optan a arreglar la carretera entre A Estrada y Forcarei

La Diputación de Pontevedra ha recibido ofertas de ocho empresas para ejecutar la obra de reposición del firme en la carretera provincial EP-7001, que comunica las capitales municipales de A Estrada y Forcarei, con un presupuesto de más de un millón de euros. A partir de ahora se abre un proceso que incluye la evaluación técnica de las ocho propuestas presentadas, antes de la propuesta de adjudicación en la mesa de contratación, su aprobación en la junta de gobierno provincial y la firma del contrato con el que se dará inicio a la actuación.

12 kilómetros

En líneas generales, la reposición del firme se realizará en un tramo de cerca de doce kilómetros que discurre por el término municipal de A Estrada, entre los puntos kilométricos 0+300 y 12+200. En este trecho se renovará el firme en hasta 8.500 metros lineales de calzada, actuando bien en uno de los carriles –tanto en sentido A Estrada como Forcarei— o en ambos, en función de su estado de conservación.

Asimismo, en otras zonas del tramo objeto de la intervención se aplicará un tratamiento superficial para mejorar la adherencia, la comodidad de la rodadura y la uniformidad del firme. Finalmente, la actuación se completará con la reposición de la señalización horizontal en la EP-7001.