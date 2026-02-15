Luces ornamentales para realzar la Praza da Feira

Tras comprobar los buenos resultados obtenidos en otras zonas del casco urbano, el gobierno municipal de A Estrada decidió extender el modelo de iluminación ornamental a la Praza da Feira, con una intervención que pretende realzar este céntrico espacio y convertirlo en un nuevo reclamo para la dinamización comercial y hostelera del entorno.

El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que la iniciativa nace tras la experiencia previa en la Zona dos Viños, donde se instalaron cadenas de luces que mejoran la iluminación ambiental y añaden una atmósfera más acogedora y festiva. Según señaló el regidor local, el objetivo es replicar esta fórmula decorativa de carácter permanente en otros puntos del centro urbano, siendo la Praza da Feira un lugar especialmente adecuado por su configuración y uso ciudadano.

Antes de la instalación definitiva se llevó a cabo una fase de pruebas, colocando bombillas de bajo consumo en troncos y ramas de algunos árboles de la zona peatonal. El resultado fue satisfactorio, por lo que se completó la intervención en los 20 árboles existentes, configurando un recorrido luminoso que mejora la percepción del espacio durante la noche.

Noticias relacionadas

El alcalde destacó que esta iluminación crea una sensación más agradable y confortable, y pone en valor el componente natural de la plaza. Aunque actualmente los árboles están sin follaje, avanzó que en primavera y verano el efecto visual será más llamativo. «Agardamos que o cambio anime ao paseo e, con el, á dinamización económica desta zona tan céntrica. Por suposto, empregaremos luces de baixou consumo, pero apostando por unha tonalidade cálida».