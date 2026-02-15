Campaña forestal
Lalín reparte más de 600 árboles a vecinos
El Concello de Lalín entregó este sábado más de 600 árboles adquiridos por la vecindad dentro de la campaña de repoblación forestal ‘50.000 árbores +’ de este año, una iniciativa municipal de apoyo a los bosques y de lucha contra el cambio climático. El reparto se realizó en la Praza do Concello y contó con la participación de la concejala de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y de la edil de Promoción Económica, Comercio e Emprego, Beatriz Canda. Por cada uno de los 93 lotes comprados, los vecinos recibieron dos castaños híbridos resistentes a la tinta.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático