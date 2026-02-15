Lalín reparte más de 600 árboles a vecinos

El Concello de Lalín entregó este sábado más de 600 árboles adquiridos por la vecindad dentro de la campaña de repoblación forestal ‘50.000 árbores +’ de este año, una iniciativa municipal de apoyo a los bosques y de lucha contra el cambio climático. El reparto se realizó en la Praza do Concello y contó con la participación de la concejala de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y de la edil de Promoción Económica, Comercio e Emprego, Beatriz Canda. Por cada uno de los 93 lotes comprados, los vecinos recibieron dos castaños híbridos resistentes a la tinta.