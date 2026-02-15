Lalín planteará una exposición en Nueva York

Una escultura minimalista de José Antonio Fondevila con el perfil de un jamón, un cerdo con las zapatillas en la boca, quién sabe si para apuntarse a la moda del footing o para escapar de su sacrificio, obra de Sé Senande, o los murciélagos en cerámica que recrea Vesper y que suelen «acompañar» la carne de cerdo mientras se ahuma. Son algunas de las 60 propuestas que conforman EmporcARTE y que pueden visitarse durante las próximas semanas en el Museo Ramón Aller.

Numeroso público acudió la inauguración en el Museo Ramón Aller.

La exposición fue inaugurada ayer por el comisario, Damián Paío (acompañado por una versión infantil de él mismo, ya que estamos en Carnaval), el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y el alcalde, José Crespo. El regidor recogió ayer el guante de Santalices, quien propuso aprovechar el cocido en Nueva York, el 26 de abril, para llevar a la Gran Manzana parte de las obras de EmporcARTE, y se mostró abierto a negociar con José Gil, presidente de la Casa de Galicia, el montaje de una muestra de artistas gallegos.

Una asistente contempla la escultura de Fondevila.

Cartelista de 2027

El munícipe también confía en que en la próxima edición de Emporcarte esté ya disponible la Casa de Don Álvaro, para así poder repartir entre los dos inmuebles esta muestra artística y la del Cocido. Recordó que el creador del cartel de la feira do Cocido 2027 será Quintana Martelo, como ya había anunciado en la comida oficial del Cocido de 2025.

Para el presidente del Parlamento, está claro que los creadores de EmporcARTE «saben conxugar unha tradición deste pobo e darlle un contido cultural de arte. Colocan a Lalín no centro da cultura galega». Damián Paío fue más allá y aseveró que «a vila leva anos facendo deste costume popular un modo de vida».

Paío, junto a la entonces edil de Cultura, Nuria Rodríguez, presentó en la pasada década una propuesta al concello nacida en el seno del colectivo Parede en Branco, un grupo de estudiantes de Bellas Artes de Pontevedra que vio en Emporcarte el tema ideal para su proyecto de fin de carrera. El 21 de enero de 2011 se inauguró esa primera exposición, con 22 creadores entre los que figuraban Álex Ferreiro o María Rosaleda. El Concello tomó el relevo y la convirtió en una cita anual que «nace a partir dunha reflexión en torno á cultura do porco». A estas palabras quiso sumarse el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al afirmar que Emporcarte «está pensada para facer unha reflexión artística sobre o que significa o porco para Lalín».

Román Rodríguez, de "dama" en unas bodas de plata

El conselleiro de Educación se presentó en Emporcarte vestido con el traje tradicional gallego para mujer. Tras la exposición acudió al Vermú de Señoritas y, después, a la celebración de las bodas de plata «dun bo amigo», una ceremonia para la que se vistió de «dama galega», como remarcó, apuntando que hace 25 años esa boda había sido también un sábado de Carnaval. ·«Se xa antes lle tiña respecto ao traxe galego, agora aínda lle teño máis, porque é moi difícil de levar e debe de ser máis difícil aínda bailar con el. Iso si, abrigar, abriga», aseguró. No era el único ataviado para el Vermú de Señoritas en EmporcARTE: la edil de Cultura, Begoña Blanco, iba vestida de hombre con unos más que oportunos calcetines de cerditos a juego.