Lalín convoca al sector a una reunión por los nuevos bonos

La concejala de Comercio de Lalín, Beatriz Canda, convoca a todo el sector el jueves 19, a las 20:30 horas, en la Asociación de Empresarios de Deza (AED) –socios y no socios– para dar cuenta de la primera convocatoria de los Bonos Comercio. La cita tiene como objetivo ofrecer información «clara y directa» sobre las fechas previstas, las cantidades disponibles y el procedimiento de adhesión y funcionamiento del bono en esta primera fase.

Desde el área municipal se hace un llamamiento a la participación de los establecimientos interesados, al tratarse de una medida destinada a dinamizar el consumo en el comercio local y a facilitar que los negocios puedan preparar con antelación su incorporación y operativa.