Gran parte del SAF critica las declaraciones de la delegada sindical de la CIG

Una parte importante de la plantilla de la empresa adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de A Estrada hizo público su malestar y desacuerdo con las recientes declaraciones de la delegada sindical de la CIG. A través de un comunicado, las trabajadoras aclararon que las opiniones vertidas por la delegada no representan el sentir general del grupo y critican que se hablara en nombre de toda la plantilla sin consulta previa, «que se sintió nombrada, degradada y sin derecho a opinar». El colectivo rechaza la imagen del servicio proyectada, y señalan que «nadie, y mucho menos una delegada, debería dejar en entredicho la profesionalidad de sus compañeras».