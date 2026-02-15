Cisma laboral
Gran parte del SAF critica las declaraciones de la delegada sindical de la CIG
Redacción
A Estrada
Una parte importante de la plantilla de la empresa adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de A Estrada hizo público su malestar y desacuerdo con las recientes declaraciones de la delegada sindical de la CIG. A través de un comunicado, las trabajadoras aclararon que las opiniones vertidas por la delegada no representan el sentir general del grupo y critican que se hablara en nombre de toda la plantilla sin consulta previa, «que se sintió nombrada, degradada y sin derecho a opinar». El colectivo rechaza la imagen del servicio proyectada, y señalan que «nadie, y mucho menos una delegada, debería dejar en entredicho la profesionalidad de sus compañeras».
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino