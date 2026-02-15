Rodeiro
Las filtraciones de agua del pabellón obligan a suspender partidos
Cati Somoza afea al bipartito por diseñar una tercera reparación, tras dos «fallidas»
El PP de Rodeiro se hace eco de las consecuencias que provocan las filtraciones de agua del pabellón en los entrenamientos y partidos de los distintos clubs deportivos del municipio. Por ejemplo, el equipo sénior femenino de fútbol sala «tivo que trasladar o día 7 o seu último partido na casa ao pavillón de Agolada, porque o clube está canso de ter que pagar as multas da federación pola cancelación de encontros», dado que la cancha no está en las condiciones adecuadas. Esta misma semana, indica Cati Somoza, «o patinaxe e o balonmán tiveron que cancelar as súas prácticas polas inundacións e charcos en gran parte da instalación».
La portavoz municipal del PP local indica que su partido está clamando la reparación del polideportivo desde comienzos del mandado, «e estou convencida de que o bipartito é incapaz de solucionar as importantes pingueiras e filtracións, xa que fixeron fatal a obra en só 15 días e ás présas, pola súa exclusiva irresponsabilidade». Esas obras se acometieron en noviembre de 2023 y, según un informe técnico encargado por el Concello, las filtraciones que presenta dos años después se deben a la baja calidad de los paneles, el mal sellado de los puntos de unión de las chapas o los recortes para el encaje de los canalones, entre otras deficiencias. Las prisas por rematar esta obra se deben, como indicó varias veces el PP, a la necesidad de no perder una ayuda de la Xunta «de 140.000 euros conseguida polo anterior executivo popular» y que cubría gran parte del gasto total de 200.000 euros.
En los dos últimos años, el bipartito que conforman PSOE y Unidade por Rodeiro realizó dos reparaciones del pabellón, «que resultaron fallidas, e están poñendo en marcha unha terceira que agardamos que non empeore a situación, como pasou coas outras dúas», apunta la portavoz del PP.
Promesa electoral
Somoza añade que ella y sus compañeros de partido no van a dejar de insistir «na adopción de solucións provisionais e na reparación do teito do polideportivo», pero muestra su escasa confianza en que el ejecutivo local sea capaz de acometer esa reforma, porque «chegamos a un punto no que o seu estado vai obrigar a cambiar a cuberta de novo, e para iso hai que conseguir outros 200.000 euros que o actual goberno non sabe cómo», por lo que continuará afectando al día a día de los deportistas y usuarios. Remata apuntando que «se os veciños nos dan a súa confianza nas eleccións de dentro de 15 meses, o arranxo do pavillón municipal será unha prioridade para activar nas primeiras semanas do mandato».
