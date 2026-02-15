Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agolada

La Diputación explica sus ayudas para colectivos

El Pendello-Comedor acoge este jueves, día 19 8a las 19.30 horas) una charla de técnicos de la Diputación sobre las ayudas destinadas a colectivos para obras y dotaciones en sus locales sociales, así como a comunidades de usuarios de agua.

