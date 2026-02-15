Deza cae a seis visados durante 2025 y Tabeirós-Montes repunta hasta 18

El visado de vivienda nueva en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes sigue moviéndose en cifras modestas y con vaivenes acusados, en un contexto general de crecimiento en Galicia. El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) cerró 2025 con 4.839 viviendas de nueva planta visadas, un 39% más que el año anterior, según los datos presentados esta semana junto con un informe de evolución del periodo 2020-2025.

En Deza, 2025 volvió a marcar uno de los suelos del periodo, con solo seis viviendas visadas, igual que en 2020 y por debajo de los registros intermedios: 11 en 2021 y 2022, 15 en 2023 y 8 en 2024. En los seis últimos años, los seis concellos dezanos suman 57 visados, con un pico claro en 2023 y una corrección posterior que la devuelve a niveles de mínimos.

La fotografía es distinta en Tabeirós-Montes, que rebotó con fuerza en 2025: pasó de cinco visados en 2024 a 18 durante el pasado ejercicio. Aun así, no recupera el máximo reciente de 2023, cuando alcanzó 27, tras un trienio previo más contenido, con siete once y diez viviendas visadas. En el acumulado, la comarca totaliza 78 visados, con el salto de 2023 y el repunte de 2025 como hitos más visibles. Supera con creces a su vecina, pese a tener solo dos concellos (A Estrada y Forcarei).

Siete de los ocho municipios de la zona no llegan a 0,43 visados por millar de habitantes. La excepción es A Estrada, que se sitúa entre 0,43 y 1,22. La media de Galicia está en 1,78, con la provincia de Pontevedra marcando techo (2,42) y la de Ourense, suelo (0,44). Por concellos, destaca Sanxenxo, con 33,69 visados por millar, seguido de Oleiros (10) y Pontevedra (7,69). En el polo opuesto figuran Ourense (0,15), Narón (0,3) y Culleredo (0,7).

La comparación con otras comarcas evidencia el desequilibrio territorial. Mientras Deza y Tabeirós-Montes se mueven en dobles dígitos o incluso en uno, O Salnés disparó su actividad hasta 802 visados en 2025 (340 en 2024) y la comarca de Pontevedra alcanzó 675 (148 el año anterior). En otras comarcas de interior equiparables a las nuestras, el volumen de visados también se mantiene contenido, aunque con comportamientos muy dispares. Terra de Lemos cerró 2025 con 9 viviendas visadas (17 en 2024); Terra de Celanova (Ourense) sumó 7 (5); y 13 tanto O Carballiño (14) como Verín (21). En cambio, Sarria destaca por su salto hasta 25 visados en 2025, tras un 2024 muy bajo (5), un contraste que subraya la volatilidad del interior frente al empuje del eje atlántico.

Desequilibrio entre la costa y el interior

El COAG enmarca la evolución de los visados en una Galicia a dos velocidades y advierte de un crecimiento concentrado en el eje atlántico. Su decano, Luciano Alfaya, expresó su «preocupación polos indicios de desequilibrio territorial que amosan estes datos», y citó la «singularidade de Sanxenxo e, en menor media, de Oleiros», donde la obra nueva se dispara frente a la población empadronada.

El colegio destaca, además, el tirón de la vivienda colectiva: «A vivenda colectiva aumentou pola confianza investidora no sector, a pesar da falta de materiais e a escaseza de man de obra cualificada». Pero recuerda que el repunte depende del suelo y del planeamiento, y que los plazos obligan a anticiparse para responder a la demanda: «debe preverse para dar unha resposta áxil á demanda de vivendas, en especial na urxencia na que nos atopamos».

Alfaya también subraya el cambio de ciclo tras la burbuja: «Despois do crecemento depredador de territorio pasouse a un modelo de resiliencia no que se prima a rehabilitación e a reintensificación», y lamenta la debilidad de la vivienda protegida: «Non é quen de dar resposta á demanda social de vivenda».