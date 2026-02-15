Cruces ofrece un taller digital para mayores

Desde el 23 de este mes y hasta el 23 de marzo, todos los lunes el auditorio Xosé Casal, de Vila de Cruces, acogerá una sesión en la que las personas mayores de 60 años aprenderán a manejar un teléfono móvil, una tablet y otros dispositivos electrónicos que les permitirán realizar compras, trámites o videollamadas con su familia. Hay que anotarse en el 986 58 20 17.