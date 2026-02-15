Cine
Coloquio con «360 curvas» en los Mini Cines de A Estrada
La artista estradense Ariadna Silva presentó ayer en los Mini Cines de A Estrada su última obra, 360 curvas, un documental sobre las movilizaciones vecinales de A Fonsagrada de los 90, nominado en los Mestre Mateo. Silva participó en un coloquio tras la reproducción del filme, en el que conversó con los asistentes. Se podrá ver hoy, lunes y jueves a las 19.00 horas.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático