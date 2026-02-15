Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coloquio con «360 curvas» en los Mini Cines de A Estrada

Coloquio con «360 curvas» en los Mini Cines de A Estrada |

Coloquio con «360 curvas» en los Mini Cines de A Estrada |

La artista estradense Ariadna Silva presentó ayer en los Mini Cines de A Estrada su última obra, 360 curvas, un documental sobre las movilizaciones vecinales de A Fonsagrada de los 90, nominado en los Mestre Mateo. Silva participó en un coloquio tras la reproducción del filme, en el que conversó con los asistentes. Se podrá ver hoy, lunes y jueves a las 19.00 horas.

