De bajos vacíos a pisos: la alternativa que ya se comercializa en A Estrada

En el año 2023 entró en vigor un decreto que buscaba facilitar la conversión en residencia de los bajos comerciales. Esta medida dio nuevas posibilidades a la utilización de locales sin uso y sin mercado con el claro objetivo de incentivar la creación de nuevas vivienda en zonas con escasez de oferta. En las comarcas de Deza y Tabeiros-Terra de Montes esta nueva opción tuvo poca influencia sobre el mercado de la vivienda, con una salvedad. La promotora Dosemas, aprovechó tres bajos que tenía a la venta desde hace más de 20 años en la avenida de Santiago para crear cinco pisos nuevos que desde esta semana ya se están comercializando.

Fue en el mes de abril del 2025 cuando la junta de gobierno de A Estrada aprobaba el cambio de uso de tres locales comerciales de la localidad para que fuesen convertidos en cinco viviendas. Dos de estos locales se encuentran en la Avenida de Santiago, mientras que el tercero ya tocaba el Camiño da Congostra. «Nos llevó más tiempo conseguir la licencia que construir los pisos», explica el promotor Álvaro Núñez, responsable de la constructora Dosemas. Según recuerda, desde el año 1989 hasta hoy, su empresa ha creado cerca de 2.000 viviendas en A Estrada, aunque ninguna de ellas con las características que de las que ahora ponen a la venta.

Dosemas fue la gran responsable de la expansión de A Estrada hacia la parte baja de la Avenida de Santiago, ya en la zona de Figueiroa, donde construyó numerosos edificios de viviendas a precios asequibles que ocuparon muchas familias jóvenes. Esos edificios les dejaron varios bajos para comercializar. Muchos de ellos se fueron ocupando con negocios pero otros no encontraron compradores interesados.

Los pisos vienen con cocina y baños amueblados. | DOSEMAS

Es el caso de los bajos que ahora, y aprovechando la nueva normativa, decidieron acondicionar como pisos. Tres de ellos se encuentran en la esquina de la Avenida de Santiago con la Congostra, y los otros dos al otro lado de la calle. Según nos cuenta Álvaro Núñez, la intención inicial era utilizarlos para alquilar, un mercado que al alza en A Estrada por la escasa oferta que hay. Sin embargo, antes de lanzar esta opción han decidido poner cuatro de los pisos a la venta, tanteando a posibles compradores. El quinto, ubicado justo al lado de la ferretería Ferrokey y que tiene unas condiciones «especiales», queda reservado para alquiler.

Estos pisos salen a la venta por un precio mínimo de 149.000 euros –el más pequeño de 87 metros cuadrados– y de 169.000 el más caro –con 96 metros cuadrados–. Todos ellos cuentan con dos habitaciones y dos baños, además de una cocina abierta sobre amplio comedor-sala de estar. «Son pisos que están muy bien», explica Álvaro Núñez, quien recuerda la duralidad que están mostrando todos los edificios que construyeron en A Estrada a lo largo de más de cuatro décadas. «Tienen cocina y baños ya amueblados, con buenos muebles y electrodomésticos de primera», apunta.

Algunos cuentan con diferentes alturas. | DOSEMAS

El promotor, que ya está analizando el acondicionamiento de cuatro pisos de este tipo en Caldas de Reis, nos explica que no todos los bajos sirven para llevar a cabo una reforma de este tipo, ya que deben cumplir con una normativa estricta en cuestiones como la altura o los accesos.

Habrá que ver si esta nueva propuesta acaba funcionando, aunque si algo hay en A Estrada, son bajos vacíos.