Arde un carro mezclador en Finca Mouriscade

Finca Mouriscade precisó la intervención del Consorcio contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeirós-Montes y del Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Lalín (GES) para controlar el incendio en un motor de un carro mezclador. El incidente se declaróa a las 9.30 horas de la mañana de este domingo. La máquina estaba fuera, cargando un silo, de modo que las llamas no afectaron a las instalaciones ni tampoco al conductor. A la zona también se desplazaron agentes de la Guardia Civil.