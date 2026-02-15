Arde un carro mezclador en Finca Mouriscade
Las llamas no afectaron a las instalaciones
Lalín
Finca Mouriscade precisó la intervención del Consorcio contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeirós-Montes y del Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Lalín (GES) para controlar el incendio en un motor de un carro mezclador. El incidente se declaróa a las 9.30 horas de la mañana de este domingo. La máquina estaba fuera, cargando un silo, de modo que las llamas no afectaron a las instalaciones ni tampoco al conductor. A la zona también se desplazaron agentes de la Guardia Civil.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino