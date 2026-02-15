Un administrador de Nova Carballeira debe abonar 687.000 euros

La sección segunda de la Audiencia Provincial condena al que fue nombrado en 2010 administrador de la empresa Nova Carballeira 2002 a dos años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, y a una indemnización de 686.984 euros. La sentencia señala que el acusado «fue un mero testaferro, utilizado como medio para ocultar la identidad de los verdaderos autores de las operaciones fraudulentas, y no ha realizado función alguna en la sociedad salvo la firma del contrato y de las escrituras de venta».

Nova Carballeira 2002 se constituyó ese año con un único socio y un capital social de 3.000 euros, que pasarían a 1.671.336 en 2005, cuando ya formaba parte de las firmas Salsair y Famirola. Nova Carballeira SL promovió la construcción de dos edificios de viviendas en Lalín. Para ello, solicitó sendos préstamos. El acusado, junto a otra personas con varias empresas inactivas a su nombre, diseñaron un plan «para vender las viviendas, percibir el importe del IVA y no declararlo posteriormente». La promotora vendió a las entidades bancarias los inmuebles construidos por 3,3 y 6,8 millones de euros. El IVA se abonó mediante dos cheques bancarios, de 189,755 y 230.673 euros, en una cuenta a nombre de Agro da Armoda y en otra de Nova Carballeira 2002. En ambos casos, se hicieron transferencias a cuentas de otras empresas y no se presentó la liquidación de ese IVA.