Delito contra la Hacienda Pública
Un administrador de Nova Carballeira debe abonar 687.000 euros
Hizo de testaferro «para ocultar la identidad de los autores de las operaciones fraudulentas»
Redaccion
La sección segunda de la Audiencia Provincial condena al que fue nombrado en 2010 administrador de la empresa Nova Carballeira 2002 a dos años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, y a una indemnización de 686.984 euros. La sentencia señala que el acusado «fue un mero testaferro, utilizado como medio para ocultar la identidad de los verdaderos autores de las operaciones fraudulentas, y no ha realizado función alguna en la sociedad salvo la firma del contrato y de las escrituras de venta».
Nova Carballeira 2002 se constituyó ese año con un único socio y un capital social de 3.000 euros, que pasarían a 1.671.336 en 2005, cuando ya formaba parte de las firmas Salsair y Famirola. Nova Carballeira SL promovió la construcción de dos edificios de viviendas en Lalín. Para ello, solicitó sendos préstamos. El acusado, junto a otra personas con varias empresas inactivas a su nombre, diseñaron un plan «para vender las viviendas, percibir el importe del IVA y no declararlo posteriormente». La promotora vendió a las entidades bancarias los inmuebles construidos por 3,3 y 6,8 millones de euros. El IVA se abonó mediante dos cheques bancarios, de 189,755 y 230.673 euros, en una cuenta a nombre de Agro da Armoda y en otra de Nova Carballeira 2002. En ambos casos, se hicieron transferencias a cuentas de otras empresas y no se presentó la liquidación de ese IVA.
