La Xunta prevé mover Infantil para el salón de actos de Primaria

El colectivo de padres y madres del colegio Nosa Señora da Piedade, de Vila de Cruces, alerta de la confusión que está creando la Xunta sobre la unificación de las secciones de Infantil y Primaria. La ANPA cuenta con el respaldo del Concello, que en 2024 encargó un informe según el que el edificio de Infantil precisa obras para evitar las filtraciones de agua y fallos en el sistema eléctrico. El alumnado de Infantil, además, tiene que trasladarse al edificio de Primaria para asistir al comedor. Los dos inmuebles disponen de unos aseos «en condiciones lamentables e indignas».

En ese 2024 la Xunta presentó unos planos que incluían, indica la ANPA, «unha unificación segura e organizada, con reestruturación de aulas de inglés, pedagoxía terapéutica e música, zonas de Audición e Linguaxe, sala de impresora e almacén no piso inferior» ,a las que se añadía, ya en el piso superior, la división del salón de actos para crear aulas adicionales. Esta propuesta «garantía espazos seguros e dignos para o alumnado, ao contrario da solución que agora pretende la Xunta».

La intención que tiene en la actualidad el gobierno autonómico es «trasladar aos nenos de Infantil exclusivamente ao salón de actos, un espazo insuficiente, inadecuado e inhumano» para estos niños y niñas. El centro educativo celebró este miércoles un consejo escolar en el que se informó a los progenitores de que el pasado 30 de enero acudieron al colegio miembros de la Unidade Técnica da Xunta. Estas personas indicaron que no disponían de ningún pleno referente a esa unificación, «a pesar de que en 2024 xa foran presentados a membros da ANPA e do persoal docente nunha reunión coa Xunta». Los técnicos también indicaron que, debido a su antigüedad, no tenía sentido reparar el inmueble que ahora alberga las aulas de Infantil.

Apoyo político

Esta unificación de las unidades de Infantil y Primaria fue reclamada en varias ocasiones desde las fuerzas políticas. En 2017, el PSOE presentó una iniciativa parlamentaria para concentrar a toda la comunidad educativa en un inmueble y evitar que los niños más pequeños tengan que desplazarse a la intemperie 300 metros para acudir al comedor. Por entonces, el PSOE también reclamaba ampliar el gimnasio exterior.

Por su parte y más cerca en el tiempo, el BNG presentó en diciembre de 2023 un paquete de enmiendas a los presupuestos de la Xunta de 2024 en los que calculaba que las mejoras del CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, y esa unificación de A Piedade precisaría un desembolso de 250.000 euros. En ambos casos, estos partidos políticos, como hace ahora Xuntos polo Noso Concello, respaldan una petición de la comunidad educativa que se arrastra desde hace varios años.