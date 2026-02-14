Vertidos y uralitas en el Camiño da Geira

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de A Estrada se quejaron por los numerosos vertidos y uralitas que se encuentran en algunas partes de las rutas que recorren el Camiño da Geira, que llevan sin recogerse desde principios de enero. La basura se encuentra tras la gasolinera SBC, cerca de los caminos de la parte de Figueiroa.

