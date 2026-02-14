Un vertedero con vistas

Hace unos tres años que el Monte de Coteimil luce un par de señales, clavadas en madera, que prohiben depositar escombros. A pesar de la presencia de estos indicadores y de que este enclave se encuentra a solo 300 metros del punto limpio, con cierta frecuencia las panorámicas que ofrece quedan deslucidas (y mucho) por residuos que o bien deberían ir a ese punto limpio, como puertas y colchones, o bien deberían tratarse en un gestor autorizado, como el caso de residuos de construcción.

Bolsas de plástico y restos de obra. / Ángel Utrera

El Coto de Coteimil es digno de convertirse en un mirador: a su izquierda podemos observar las cumbres de los montes Faro y Farelo, mientras que a la derecha se ubican Castro Marcelín, Pena Mayor y Pena Gundín. Podría ser explotado a nivel turístico, porque además queda cerca del casco urbano y del enclave más conocido de Agolada, sus Pendellos. Sin embargo, las vistas son otras en los últimos tiempos: a esas puertas y restos de materiales de obra se suman decenas de bolsas de plástico y hasta algún que otro electrodoméstico. Las precipitaciones de las últimas semanas no van a hacer otra cosa que sumar a ese impacto visual daños por lixiviados en el suelo y, a medio plazo, en las corrientes fluviales más cercanas. Y cuando llegue el verano y no se retira, esta basura se convertirá en un excelente material para un incendio forestal.

En el entorno del Monte de Coteimil se localiza una caseta y un espacio que en su momento fue empleado como campo de entrenamiento de tiro y que, con el paso de los años, las familias del equipo de fútbol empleaban para organizar algún partido o para celebrar los cumpleaños de los chavales. El recinto estaba cerrado, de forma que ese depósito de residuos era muy infrecuente. Pero ahora parte del cierre ya no existe, porque se retiraron los setos que lo conformaban. Así que para los autores de estos vertidos de basura resulta muy fácil atravesar el casco urbano con su remolque y deshacerse de estos residuos.