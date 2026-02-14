Estas 'Señoritas' de la Xunta no se quisieron perder el 'Vermú' de Lalín

El conselleiro de Educación acudió a la inauguración de la 14 exposición sobre el cerdo de Lalín, Emporcarte, vestido con el traje tradicional gallego para mujer. Tras la muestra, acudió al Vermú de Señoritas y, después, a la celebración de las bodas de plata «dun bo amigo», una ceremonia para la que se vistió de «dama galega», como remarcó, apuntando que hace 25 años esa boda había sido también un sábado de Carnaval.

«Se xa antes lle tiña respecto ao traxe galego, agora aínda lle teño máis, porque é moi difícil de levar e debe de ser máis difícil aínda bailar con el. Iso si, abrigar, abriga», aseguró.

Bernabé/Javier Lalín

Román Rodríguez no era el único ataviado para el Vermú de Señoritas en Emporcarte: la edil de Cultura, Begoña Blanco, iba vestida de hombre con unos más que oportunos calcetines de cerditos a juego, mientras que el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, también apareció ataviado al vermú como una señorita más... de la Xunta, por las festivas calles de Lalín.