Rodeiro recibe 126.000 euros para contratos

El Plan +Provincia concede al municipio de Rodeiro una ayuda de 126.000 euros para impulsar doce contrataciones: siete peones de servicios diversos; dos técnicos de educación infantil; un auxiliar administrativo; un trabajador social y un educador social.

