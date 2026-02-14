La presentación del Rali cortará Luis González Taboada los días 21 y 28

El Concello de Lalín ha autorizado cortes parciales de tráfico en la avenida Luis González Taboada, entre los cruces con Buenos Aires y Vidal Abascal, con motivo de actos vinculados a la presentación del Rali do Cocido. La restricción se aplicará los sábados 21 y 28 de febrero, de 20:00 a 2:30 horas, e incluirá la prohibición de estacionar en las plazas situadas frente al establecimiento solicitante, el Bar Xandú, durante el tiempo que permanezca cerrada la vía.

En la misma sesión, la junta de gobierno local dio cuenta de un par de acuerdos económicos relacionados con la pasada Feira do Cocido. Uno es la contratación de la Orquesta Tekila para la sesión de tarde del 8 de febrero, por 9.680 euros, adjudicada a Producciones Artísticas Tekla, S.L. El otro se refiere a las comparsas para el desfile, con un coste total de 3.900 euros, repartido entre las asociaciones Os Dezas de Moneixas (800 euros), Os Miúdos (900), Comparsa Luces de Tomiño (1.100) y Os da Caña (1.100).

Noticias relacionadas

Además, el gobierno autorizó a la Fundación Eomaia el uso del vestíbulo, salón de actos y sala diáfana del edificio sociocultural de la rúa Manuel Rivero para celebrar el III Congreso Parto de Min el 9 de mayo, de 8.00 a 21.00 horas. Por último, dio luz verde a la solicitud de pernocta de un grupo de 55 peregrinos del Colegio Diocesano de Cáceres en el pabellón municipal a finales de junio, bajo condiciones específicas de uso de las instalaciones.