PortAmérica celebrará en Monte Xiabre su plantación anual de árboles

El festival PortAmérica, en colaboración con Fundación PortAmérica, celebrará el 21 de marzo en el Monte Xiabre de Saiar, en Caldas de Reis una nueva edición de ‘Unha Entrada, Unha Árbore’, la iniciativa de reforestación que el certamen musical impulsa desde 2017 dentro de su modelo de sostenibilidad. Desde aquel año, el proyecto ha permitido plantar miles de árboles autóctonos gracias a la implicación de más de mil personas voluntarias. Cada ejemplar plantado lleva el nombre de quien participa «para reforzar el vínculo entre cultura, territorio y responsabilidad ambiental».

La jornada servirá para compensar las emisiones generadas en la edición 2025 del festival, dentro de una estrategia que no se limita a la plantación, sino que comienza con la medición anual de la huella de carbono y continúa con medidas de reducción en movilidad, gestión de residuos y consumo responsable. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Rías Baixas Fest, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Galicia Calidade y el Concello de Portas, así como con la colaboración de varias marcas.