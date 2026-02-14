Conflicto laboral
El personal de la basura suspende la huelga pero seguirá con movilizaciones
La empresa del servicio de limpieza llega a un acuerdo tras una reunión de más de 5 horas
Los trabajadores de Geseco, empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de A Estrada, decidieron suspender la huelga que tenían convocada para estos próximos días tras llegar a un preacuerdo en la reunión mantenida ayer con la empresa en la que medió el Consello Galego de Relacións Laborais. A pesar de eso, sí confirman que mantendrán las movilizaciones y continuarán negociando un convenio colectivo propio. Javier Dapena, representante sindical, explicó: «Despois de máis de 5 horas de mediación ca empresa, saímos cun pequeno acordo , onde quitando o ano 2026 , estaba casi todo supeditado a concesión do servicio por parte do Concello da Estrada. Presentado este acordo na asamblea de traballadores , e ao non ser satisfactorio para estes, decidiron seguir negociando, suspender a folga , pero continuar cas movilizacións».
Según el representante de la CIG, este declaró que «os traballadores consideraron que non era un acordo válido para eles, a plantilla critica que as melloras salariais reais non chegarían ata que se firme un novo contrato cunha data que se desconoce. O problema é que se te supeditan a un pliego que non existe... Iso pode ser o ano que vén ou dentro de cinco meses», lamentó el sindicalista.
La propuesta económica fue recibida con decepción, y Dapena calificó la oferta como insuficiente: «No acordo houbo un pouco de discrepancia, pero e que no tema salarial a suba era ínfima. Levamos seis anos e non queremos todo, pero queremos algo decente».
Respecto al clima interno, aseguró que existe una voluntad mayoritaria de continuar negociando, aunque reconoció discrepancias en el tema salarial. Mientras tanto, las movilizaciones no se detendrán para visibilizar el conflicto y seguir presionando tanto a la empresa como al Concello, con el que pretenden reunirse en las próximas semanas para poder llegar a un acuerdo y que les ayude a resolver esta situación.
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- El paraguas para perros se cuela en los paseos bajo el temporal: así funciona y dónde comprarlo
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Los supermercados se convierten en los nuevos bares con otro acelerón del 15% en las ventas de platos preparados en Galicia