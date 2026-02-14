Gastronomía
El Novo Mercado acoge un taller de cocina infantil y un ‘showcooking’ con Sidra Rabiosa
Redacción
El Novo Mercado de A Estrada acoge hoy, a partir de las 10.00 horas, diversas actividades para todos los públicos. Por un lado, estará una divertida experiencia gastronómica dirigida a los más pequeños, que durará hasta las 12.30 horas. Esta es el taller titulado «Chef por un día», un programa de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) que combina el taller infantil con un showcooking de la mano de un cocinero estradense, el cual comenzará a partir de las 13.00 horas.
A mayores, y también a partir de las 10.00 horas, se abrirán las puertas del Novo Mercado para comprar productos locales, y la marca de Sidra local Rabiosa será doblemente protagonista. Esta se presentará ante los asistentes, y luego formará parte en la receta del cocinero en el showcooking. Por último, también a las 13.00 horas, sus responsables darán una charla sobre la historia y singularidad de su sidra.
