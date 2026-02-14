El mal tiempo retrasa la apertura al tráfico de las rúas 56 y San Paio

Las obras de reforma de la plaza de la Farola de A Estrada y su entorno marchan a un gran ritmo y todo a pesar de las malas condiciones climatológicas que se están tomando la adjudicataria, Taboada y Ramos, en los últimos meses. La lluvia, el viento y el frío no han frenado sin embargo los avances, trabajando incluso en días de temporal. Ese buen ritmo está permitiendo que los plazos marcados se vayan cumpliendo, al menos en cuento a su finalización

Según explicó ayer el alcalde de A Estrada, todo apunta a que la reforma que afecta a una importante parte del centro de la villa podrá estar finalizada antes de la Festa do Salmón, por lo que estaría lista en la primera quincena del mes de mayo. Sin embargo, el mal tiempo sí que está afectando a la planificación en cuanto a los plazos de finalización por tramos. Louzao recordó que las primeras calles afectadas por las obras y cerradas al tráfico fueron, a comienzos del mes de diciembre, la rúa 56 y la San Paio. La intención era que ambas fueran también las primeras en reabrirse al tráfico, aunque por el momento no ha sido posible. El motivo es que, a pesar de estar rematadas las nuevas aceras y las instalaciones, la lluvia no está permitiendo llevar a cabo la dotación del hormigón pulido que llevará la calzada en este entronque de calles.

Los trabajos en los últimos días se están centrando principalmente en la plaza de la Farola y, ayer en concreto, en el entronque con la rúa Peregrina. Esto permitirá que la plaza se pueda abrir de manera temporal en las fiestas de Carnaval para permitir el tradicional paso de las carrozas y Os Xenerais do Ulla, hacia la Praza da Feira.