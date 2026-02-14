Licitan la dirección de obra de la urbanización por 279.000 euros

Xestión do Solo de Galicia, Xestur, inició este viernes la licitación de la dirección facultativa de las obras del proyecto de urbanización de la ampliación de Lalín 2000. La cuarta fase del polígono industrial incorporará 313.497 metros cuadrados a los 536.758 ya existentes, y este contrato pretende actuar en 167.4190 metros cuadrados, como puede consultarse en la documentación disponible en la web contratosdegalicia.gal.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de marzo, a las 14.00 horas. El presupuesto de licitación asciende a los 279.473 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses. Este periodo empieza a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación. Si la obra se retrasa, el servicio continuará sin el incremento de precio. El plazo de garantía es de un año, a contar desde la recepción de estas intervenciones.

Los casi 279.500 euros se reparten en dos anualidades: 76.990 para el presente ejercicio y 153.980 para 2027. Las empresas que opten a esta licitación han de acreditar su solvencia económica pero también técnica. La primera debe incluir un seguro de responsabilidad profesional por un importe de al menos 1,5 veces el valor anual medio del contrato, y la segunda tiene que acreditar personal técnico como arquitecto o ingeniero de caminos, ingeniero industrial, biólogo y vigilante de obra, entre otros.

Ayudas de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este viernes el polígono Lalín 2000 para anunciar que la Xunta destinará 32,5 millones de euros a la habilitación y mejora de los parques empresariales. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 3 de marzo. Las subvenciones cubren mejoras en la iluminación pública; la construcción o mejora de depuradoras de aguas y colectores; la gestión de residuos; la mejora de infraestructuras viarias; la implantación de servicios de gas o hidrógeno y la integración paisajística de estos parques empresariales. Reguera estuvo acompañado por el alcalde, José Crespo, y el edil de Urbanismo, Pablo Areán.