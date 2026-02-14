Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín solicita una marquesina en Botos

El Concello de Lalín traslada al Servicio Provincial de la Axencia Galega de Infraestructuras la solicitud de una marquesina en la parada de autobús, al pie de la carretera PO-534, en Botos. Esta marquesina será utilizada por un niño que vive junto al campo de fútbol y estudia en Vilatuxe. Otro niño, Manuel Adán, está pendiente de que le acerquen la parada a su vivienda.

