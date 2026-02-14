El ingenio se hace máscara y activa el desenfreno

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes dieron ayer el pistoletazo de salida a su Entroido con una explosión de color, retranca y espíritu comunitario que desafió al mal tiempo de manera desenfadada. En la capital lalinense, el ambiente festivo encontró su prólogo perfecto en las instalaciones del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis, donde la solidaridad y la tradición se dieron la mano en la Chocolatada das Señoritas. Este evento, concebido para todos los públicos, no sólo sirvió para endulzar la espera del Carnaval, sino que cumplió una función social al recaudar fondos en beneficio de la asociación Aspadeza, demostrando su compromiso social. Sin salir de Lalín, la emoción se trasladó también a la Residencia As Dores, donde usuarios y trabajadores compartieron una jornada inolvidable bajo el lema de «O bosque máxico». En un despliegue de fantasía y creatividad, el centro se llenó de seres de fábula y elementos naturales, luciendo todos ellos disfraces variados que llenaron de luz y alegría el día a día de los residentes del céntrico geriátrico.

Mientras tanto, en tierras de Silleda, el protagonismo absoluto recayó en la singularidad del Venres Sombreireiro. Bajo el liderazgo de Juanito, que volvió a ejercer como maestro de ceremonias, los vecinos se echaron a la calle para inaugurar el Entroido trasdezano luciendo los sombreros más estrafalarios y vistosos. La comitiva, un auténtico espectáculo visual, inició su recorrido en la intersección de la calle Progreso con Trasdeza, avanzando al ritmo vibrante de la música de los Kokakolas. La fiesta en el municipio de Silleda tuvo otro de sus puntos neurálgicos en A Bandeira, donde la esencia del carnaval más auténtico tomó la Praza do Entroido con el encuentro de cabezudos, vellos y una animada ruta por los bares acompañada por el talento de Os Revirados da Folla y la charanga Mocidade da Bandeira.

La base del carnaval y su futuro también tuvieron un papel destacado en los centros públicos de enseñanza trasdezanos. En el CEIP de A Bandeira, se vivió un momento de especial orgullo con la entrega de diplomas de la Escola dos Xenerais, mientras que en el colegio público de Silleda, la actividad se trasladó a la carpa Juan Salgueiro. Allí, una multitudinaria «merendafesta» organizada por los alumnos de sexto curso permitió celebrar la fecha mientras se recaudaban fondos para su excursión de fin de curso, cerrando así un inicio de fiestas donde la convivencia vecinal y el ingenio fueron los grandes protagonistas de la jornada carnavalera.

En los centros educativos de A Estrada se vivió un año más el carnaval por todo lo alto, con una gran participación del CEIP de Figueiroa y del IES Antón Losada, donde alumnos y profesores realizaron numerosas actuaciones y desfiles en sus respectivas instalaciones, y se respiró un aire festivo a lo largo de toda la jornada. Tampoco se quedaron atrás los colegios de Cerdedo ni e l de Forcarei, que se sumaron a las celebraciones con un amplio abanico de actividades que mezclaron la creatividad, la música y la conciencia ambiental. El claro ejemplo de esto último fue lo realizado por el Nosa Señora das Dores de Forcarei, en cuya propuesta inspirada en el PDI «Tesouros Verdes de Galicia», cada aula representaba un elemento de la naturaleza gallega. El alumnado de Infantil abrió el desfile como jardineros y manzanas de árboles frutales, y luego los siguieron los demás cursos con disfraces relacionados con el mundo de la naturaleza, como espantapájaros o árboles típicos gallegos. Debido al mal tiempo reinante ayer durante toda la jornada en la zona, el desfile se tuvo que realizar en el pabellón. Después de este, los alumnos volvieron al al centro para disfrutar de la actuación del Mago Popín, que hizo las delicias de todos los participantes en esta primera jornada carnavalera.