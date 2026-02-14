Homenaje al Padre Xiao en el Mome
El Mome de A Estrada se llenó ayer para acoger la conmemoración por las cuatro décadas del Padre Xiao, personaje que creó Antonio Giao Caramés, vecino de Arnois, para resaltar la figura del cura en el Entroido. La cita estuvo conducida por Pablo Chichas, y en ella también se proyectó un documental, realizado por la empresa estradense Tres Ínsuas. Este repasaba la trayectoria del cómico local desde que inventó este «alter ego» humorístico a sus 14 años en el Entroido de su parroquia, hasta sus actuaciones más recientes.
