Camba prorroga la retirada de vehículos

La junta de gobierno local de Rodeiro acuerda prorrogar durante dos años más el contrato que mantiene con la empresa Automociones Catoira SL para la retirada de vehículos abandonados. Este servicio se presta por convenio con la Diputación desde el 9 de febrero de 2024.

