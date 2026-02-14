El BNG apoya a los trabajadores de Geseco y carga contra el Concello

El BNG de A Estrada hizo ayer pública su total solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de GESECO, empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, tras el anuncio de tres jornadas de huelga ante la falta de avances en la negociación de su convenio y la pérdida de poder adquisitivo.

Para el portavoz municipal del BNG, Xoán Reices, esta situación no es un conflicto aislado entre empresa y plantilla, sino el resultado de una gestión política nefasta. «O alcalde é o responsable último desta situación de precariedade. Non se pode mirar para outro lado cando o servizo básico de limpeza da nosa vila está en mans dunha empresa que asfixia aos seus empregados mentres recibe cartos públicos», declaró Reices. El BNG recuerda que ya denunció el pasado diciembre la actitud del Gobierno del PP al entregar 776.000 euros a dedo a GESECO mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Una maniobra que los nacionalistas calificaron de «ilegalidade manifesta».