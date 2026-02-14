Blanco recalca que el PP votó en contra de las enmiendas en diciembre

El responsable comarcal del BNG, Xoán Blanco, sale al paso de las declaraciones de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, durante su visita a una explotación ganadera de Lalín y en la que criticó al Bloque por «unha suposta traizón a Galicia por non apoiar determinadas medidas ligadas ao acordo entre a UE e Mercosur».

Blanco recuerda que los populares votaron en contra de las medidas de salvaguarda que se plantearon en el pleno de diciembre de la Eurocámara. Son medidas «que agora presume de defender diante dos gandeiros e gandeiras galegos. A única forza política que mantivo unha posición coherente, firme e constante contra un acordo tan prexudicial foi e é o BNG», recalca el político cruceño.

Noticias relacionadas

Para esta formación, el convenio con Mercosur «supón unha competencia desleal para o sector agrogandeiro galego e unha rebaixa inaceptable dos estándares ambientais e sociais». Añade que en enero el Parlamento Europeo aprobó en pleno trasladar este acuerdo al Tribunal de Justicia Europeo para comprobar su compatibilidad con los tratados de la UE. Y en este pleno, recuerda, el PP votó en contra. El Bloque, además, participó en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la que se reclama «que non se aplique de maneira provisional ningunha parte do acordo ata que se pronuncie este tribunal».