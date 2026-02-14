Aplazamiento de Os Xenerais de Couso y Vea por el mal tiempo

Las celebraciones del Carnaval continuarán hoy en diferentes puntos de las comarcas, aunque con la atención puesta en las previsiones meteorológicas. El mal tiempo obligó ayer a aplazar dos de las paradas de Os Xenerais do Ulla, las de Couso y Santa Cristina de Vea, previstas para mañana. En la misma comarca hoy habrá baile de disfraces en la residencia de mayores (17.30) y en la plaza del mercado para niños (17.00). El Recreo Cultural organiza su fiesta de Carnaval a lo largo de toda la jornada. Mientras tanto, hoy en Lalín todo el protagonismo será para el Vermú das Señoritas (12.00) organizado por la Asociación O Naranxo delante del Camilo, con actuación de Pachi Show en la Praza da Igrexa. Y en Silleda será el turno para la Pixamada, que dará comienzo a las 13.00 horas por las calles y bares del municipo organizada por los vecinos. En A Bandeira el Alto Infantil da Escola dos Xenerais (18.00) y el Alto dos Xenerais da Ulla (18.30) serán los actos más emblemáticos de su carnaval. Por último, también el mal tiempo condiciona este fin de semana el Entroido en Agolada, que será en el colegio público mañana, y en Rodeiro, que tiene preparado el pabellón por si aparece la lluvia.