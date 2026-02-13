Los trabajadores de Geseco de A Estrada se van a la huelga en plenos carnavales

El personal de la empresa Geseco, concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de A Estrada, se concentró ayer al mediodía a las puertas del Concello para reclamar la negociación de un convenio colectivo propio y anunciar la convocatoria de tres jornadas de huelga, que serán los próximos días 16, 17 y 18 de febrero, coincidiendo en plenas festividades de carnaval en la villa.

La movilización sirvió para visibilizar un conflicto laboral que, según explicaron el representante sindical y el del personal, se arrastra desde hace ya 6 años, en los que se mantuvieron reuniones, pero sin llegar nunca a un acuerdo que favorezca a ambas partes. Javier Dapena, representante de la CIG en Pontevedra y Deza-Tabeirós, insistió en que la plantilla (formada por un total de 19 trabajadores) está actualmente regulada por el convenio estatal del sector. Según señaló, «recolle unha serie de melloras, pero reserva moitas materias á negociación dun convenio propio de empresa». En este sentido, subrayó que «o que solicitamos é negociar un convenio de cero, porque aquí non existe como tal».

Dapena comparó la situación de A Estrada con la de otros municipios en los que Geseco presta servicio y donde sí existen convenios propios. «En Teo ou en Gondomar, por exemplo, teñen convenio de empresa, incluso en concellos con menos de 20.000 habitantes. Non entendemos porqué aquí non», afirmó. El representante sindical explicó que la inexistencia de un convenio propio se traduce en condiciones que calificó de «precarias». Indicó que los conductores perciben en torno a 1.300 euros mensuales, «uns 15 euros por riba do SMI, e carecen de determinados complementos presentes noutros centros de traballo da mesma empresa, como plus de penosidade, toxicidade, complemento de transporte ou melloras en licenzas e permisos».

Por su parte, Álvaro Casal, representante de los trabajadores, aseguró que el conflicto no es nuevo en absoluto: «Levamos seis anos arrastrando promesas de melloras que nunca chegaron. Ao final isto tiña que rebentar». También indicó que solicitaron «aplicar o IPC máis un punto, pero a empresa ofreceu un 0,5%, moi lonxe do 3% no que pechou o IPC do ano pasado. Polo camiño que imos, acabaremos pagando por vir traballar», lamentó él con resignación.

Noticias relacionadas

En relación con las reunión que se había anunciado entre trabajadores, empresa y Concello para ayer por la tarde, esta finalmente no se produjo, pues ninguno de los representantes de los primeros tenía conocimiento de esta. Sí aclararon que aceptaron la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais (AGA), y que la reunión de mediación sería hoy a las 11.00 horas en Santiago: «Se hai acordo nesa mediación, comunicarase e valorarase a desconvocatoria da folga. Mentres, segue adiante».