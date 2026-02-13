Seguridad vial
Silleda licita desbroces en cunetas y arcenes por 93.000 euros
Abre el plazo de ofertas hasta el 23 | Los trabajos deben realizarse entre junio y agosto
Redacción
El Concello de Silleda abre hasta el 23 de este mes el plazo de presentación de ofertas al contrato de servicios de desbroces y limpieza de cunetas, arcenes y taludes de los caminos de competencia municipal. Este servicio se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado, tiene un presupuesto de 92.978 euros (76.841 de presupuesto base + IVA) y la empresa adjudicataria ha de realizar estos trabajos entre los meses de junio y agosto.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, indica que este contrato «permitirá reforzar o traballo que realizan os tractores municipais durante o resto do ano, intensificando as actuacións de desbroce e limpeza nos meses de maior crecemento da vexetación». La munícipe añadió que «o obxectivo é mellorar a seguridade viaria e a necesaria limpeza das pistas, sobre todo no rural, onde a vexetación medra con máis forza durante o verán».
Además, esta licitación complementará los medios propios del Concello para atender más puntos del municipio en un período clave. «Con este reforzo garantimos unha actuación máis áxil e eficaz, dando resposta ás necesidades das parroquias e dos núcleos durante os meses de maior carga de traballo». La documentación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
