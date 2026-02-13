Sedexpo celebrará su cuarta edición del 7 al 9 de abril de 2027

La Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias, Sedexpo, celebrará su cuarta edición del 7 al 9 de abril del año que viene en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. El comité organizador del certamen se reunió este jueves para concretar la fecha y analizar los resultados de la última convocatoria. Al encuentro acudió más de una docena de representantes de firmas y colectivos con gran peso en el sector, como la Asociación de Empresas de Expertos de Seguridad de Galicia (Aesga), el Instituto Tecnológico de Galicia, la Unión Sindical Obrera, Aeromedia o GSI, entre otros. Estuvieron acompañados por el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias, Marcos Araújo, y la directora xeral de Estratexia Industrial, Margarita Ardado.