Pedro Pastor actúa el 27 de marzo en el Teatro Principal de A Estrada

Pedro Pastor y su banda, Los Locos Descalzos, cumplen 10 años recorriendo el mundo con su música y lo celebran con un álbum cuidadosamente producido: 12 canciones que recopilan algunas de sus mejores obras, revisitadas con nuevos arreglos y colaboraciones de máximo nivel. A ellas se suma una única canción inédita, una salsa que nos invita a imaginar hacia dónde puede dirigirse el proyecto en futuros discos.

La gira de presentación comienza el 14 de marzo en su ciudad, Rivas, en la Comunidad de Madrid y a finales de ese mes llegan las tres citas con Galicia. El viernes 27 de marzo estará en un concierto muy especial. El 30 aniversario de CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña en el Teatro Colón. Se sumarán a esa cita Silvia Penide y César de Centi. Al día siguiente será la cita para el Teatro Principal de A Estrada y el domingo 29 viaja al sur para actuar por la tarde en la Sala Rebullón de Mos junto a la banda gallega Zavala. Las entradas están a la venta en la web oficial del artista pedropastorguerra.com

El artista madrileño ya tiene una afición consolidada tras haber actuado en el Festival Noroeste Estrella Galicia, las fiestas de San Froilán, El Náutico de San Vicente y salas como Garufa Club de A Coruña o Aturuxo de Bueu.

Noticias relacionadas

El nuevo disco fue grabado, producido y mezclado en El Tercero Studios (Barcelona) por Carlos Manzanares.