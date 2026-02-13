Paula Prado critica la «traizón a Galicia» del BNG en Europa

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, visitó ayer Ganadería Midón, en Lalín, acompañada por el dueño de esta explotación y portavoz del PP local, Avelino Souto, y el portavoz de Medio Rural en el Parlamento, Miguel Ángel Viso. Paula Prado lamentó la posición del BNG en Europa «en contra dos gandeiros e dos agricultores galegos, coa súa falta de apoio ás medidas extraordinarias de salvagarda» del acuerdo entre la UE y Mercosur. Estas medidas permitirán «unha protección real e efectiva para os agricultores ante unha posible aplicación provisional» de este convenio comercial. El voto en contra del BNG demuestra, a ojos de Prado, su hipocresía, como ocurrió en otras ocasiones «avalando a excesiva protección do lobo ou impedindo a flexibilización da PAC».

La número dos del PP reafirmó en Lalín el compromiso de los populares para «seguir pelexando para que o acordo comercial non prexudique ao campo nin se faga de costas aos nosos profesionais». De este modo, concluye, los acuerdos de Europa favorecerán las políticas implantadas en Galicia de cara a explotaciones rentables y productivas.