Paula Prado critica la «traizón a Galicia» del BNG en Europa

Paula Prado y Miguel Ángel Viso con Avelino Souto en su granja.

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, visitó ayer Ganadería Midón, en Lalín, acompañada por el dueño de esta explotación y portavoz del PP local, Avelino Souto, y el portavoz de Medio Rural en el Parlamento, Miguel Ángel Viso. Paula Prado lamentó la posición del BNG en Europa «en contra dos gandeiros e dos agricultores galegos, coa súa falta de apoio ás medidas extraordinarias de salvagarda» del acuerdo entre la UE y Mercosur. Estas medidas permitirán «unha protección real e efectiva para os agricultores ante unha posible aplicación provisional» de este convenio comercial. El voto en contra del BNG demuestra, a ojos de Prado, su hipocresía, como ocurrió en otras ocasiones «avalando a excesiva protección do lobo ou impedindo a flexibilización da PAC».

La número dos del PP reafirmó en Lalín el compromiso de los populares para «seguir pelexando para que o acordo comercial non prexudique ao campo nin se faga de costas aos nosos profesionais». De este modo, concluye, los acuerdos de Europa favorecerán las políticas implantadas en Galicia de cara a explotaciones rentables y productivas.

