Lalín lleva su Cocido a Nueva York el 26 de abril con unos 500 comensales

Lalín pondrá una pica en la Gran Manzana el próximo 26 de abril con la celebración del segundo Cocido en Estados Unidos después del que tuvo lugar hace cuatro años en Miami. El alcalde, José Crespo, acompañado por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, presentó ayer los detalles del desembarco del emblemático plato en la Casa de Galicia de Nueva York, una cita que contó con la participación por videoconferencia del presidente de dicha entidad, el lalinense José Gil, natural del lugar de Pareizo, en la parroquia de Goiás. El evento gastronómico lalinense en la Gran Manzana, programado para las 12.30 horas, servirá como escenario para una Encomenda con una investidura de comendadores en formato reducido, donde el propio Gil será uno de los distinguidos, tal y como desveló el propio Crespo durante el acto que tuvo lugar en la sala de prensa del Concello.

La elección del lugar para la celebración de este Cocido no es casual: se trata del centro gallego «con máis recursos de todo o mundo», en palabras de Crespo y en el que ya se pretendió organizarlo en el 2012, como recordó Gil desde Nueva York. El banquete espera reunir a medio millar aproximado de comensales en las instalaciones de un centro que roza el millar de socios y que dispone de dos comedores con capacidad para unas 440 personas. La jornada vendrá precedida por un acto de la Mancomunidade do Salnés, que compartirá expedición con la delegación lalinense, reforzando el carácter institucional de un viaje que contará además con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el arte de la gaiteira Cristina Pato, que imparte talleres de gaita gallega en el campus de la prestigiosa Universidad de Harvard . La nota musical local a la cita gastronómica lalinense la pondrá el grupo folclórico Terra Nosa, formado por integrantes de la Casa de Galicia.

El regidor destacó que esta promoción exterior no supondrá coste alguno para las arcas municipales de Lalín, gracias al patrocinio de entre otros Abanca, que financiará el traslado de tres cocineros locales encargados de garantizar la autenticidad de la receta y cuyos nombres se darán a conocer después de que mantengan una reunión de carácter logístico con el alcalde de Lalín. «Serán dous días de galeguidade porque Nueva York é a Roma de antes», subrayó Crespo para enfatizar la relevancia estratégica de la ciudad también conocida como la capital del mundo. Ante la expectación generada, los socios del centro neoyorquino tendrán prioridad después de abonar el precio de su reserva, aunque ya existe una lista de espera para el público general.

En su intervención, Crespo defendió la necesidad de salir al extranjero con esta marca gastronómica lalinense para consolidar la internacionalización de la Feira do Cocido: «De cando en vez temos que facelo fora das nosas fronteiras», replicando así a quienes tildan estas iniciativas de simple «papatoria» y enfatizando la estrategia de este tipo de iniciativa. El alcalde fue tajante al valorar el apoyo privado, señalando que el evento «perdería unos 150.000 euros se non tivéramos esos sponsors» tanto privados como los ligados a las administraciones.

Con la vista puesta en un horizonte mayor, el alcalde mencionó al eurodiputado Adrián Vázquez Lázara para que, según indicó, «nos bote unha man» en el objetivo de elevar el Cocido a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un ardua tarea en la que Crespo está implicado de forma personal. Finalmente, el regidor aseguró que el plato mantendrá toda su esencia, afirmando que «será un cocido como o de aquí», y animó a los vecinos que decidan viajar por su cuenta a contactar con el Concello para que la administración pueda «poder axudalos en todo o que faga falta». Gil se comprometió a conseguir los mejores ingredientes porcinos posibles para que los que participen en la comida puedan degustar un auténtico cocido elbarorado al estilo de Lalín.

Sueño americano

Además de los detalles logísticos del Cocido de Lalín en tierras neoyorquinas, el regidor no escatimó en elogios hacia la figura de su anfitrión, poniendo a José Gil –terminó su intervención vía telefónica después de perderse la señal audiovisual– como ejemplo del éxito de la emigración lalinense en el continente americano. Una vez finalizada la presentación, José Crespo recordó la inspiradora trayectoria de este vecino de la capital dezana que consiguió hacer realidad su particular sueño americano después de desembarcar en los Estados Unidos con la humildad de quien busca una oportunidad en la vida, comenzando a trabajar como pintor de brocha gorda. Con el paso de las décadas, y gracias a su tesón y visión empresarial, Gil logró prosperar de forma notable hasta hacer fortuna en el sector inmobiliario neoyorquino, un éxito profesional que ahora compagina con su compromiso al frente de la Casa de Galicia a punto de jubilarse, donde el próximo 26 de abril ejercerá de embajador de lujo para los sabores de su tierra natal.