Lalín acomete parcheos en la Rolda Leste

El Concello de Lalín realizó ayer trabajos de parcheo en un tramo de la Rolda Leste. La actuación se centró en la zona de Lalín de Arriba y el entorno de la intersección con la carretera de Rodeiro.

El firme del vial circunvalatorio presenta un estado deplorable desde hace años, agravado por las intensas e incesantes lluvias de los últimos meses. Las obras ejecutadas en la pasada jornada consistieron en tapar con asfalto algunos de los baches más grandes en uno de los tramos peor conservados.