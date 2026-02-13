Lalín acomete parcheos en la Rolda Leste
El Concello de Lalín realizó ayer trabajos de parcheo en un tramo de la Rolda Leste. La actuación se centró en la zona de Lalín de Arriba y el entorno de la intersección con la carretera de Rodeiro.
El firme del vial circunvalatorio presenta un estado deplorable desde hace años, agravado por las intensas e incesantes lluvias de los últimos meses. Las obras ejecutadas en la pasada jornada consistieron en tapar con asfalto algunos de los baches más grandes en uno de los tramos peor conservados.
- Una carga de pescado congelado volcada sobre la carretera en Vilagarcía
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años
- El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país
- Tres detenidos al hundirse un barco con 12.000 litros de gasóleo a bordo en O Grove