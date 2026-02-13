Jornada informativa sobre las traídas de agua vecinales en el Mome

En colaboración con la Diputación de Pontevedra, el Concello de A Estrada organiza el próximo miércoles, 18 de febrero, una jornada informativa en torno a las traídas de agua vecinales, una propuesta centrada en la mejora del agua en el ámbito rural a través del apoyo y puesta en valor de las comunidades de usuarios de agua. El alcalde, Gonzalo Louzao, destacó ayer que la mayoría de los 473 núcleos de A Estrada están servidos con traídas de agua de carácter privado. «Queremos apoiar este servizo que tan ben funcionou ata o día de hoxe», señaló el regidor. En este sentido, invitó y animó a los vecinos a participar en la jornada, convocada para las 19.00 horas en el MOME.

Louzao señaló que, en el marco de esta jornada, se buscará incidir en las líneas de subvenciones que tanto la Xunta como la propia Diputación tienen en marcha y que pueden ser de gran provecho para las comunidades de agua existentes en A Estrada. Acudirá personal técnico de la institución provincial y personal especializado en la gestión de este recurso para difundir cuestiones como el plan sanitario del agua; el control sanitario del agua y la toma de muestras; el mantenimiento de las instalaciones; las obligaciones legales y la documentación de las comunidades de agua y también los accesos a subvenciones (como el plan +Aqua y el Plan Novaqua), así como a o la resolución de dudas.