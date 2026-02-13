El IES Camballón, en una función de «Memorias dun neno labrego»

Los y las estudiantes de 1° de ESO del IES Marco do Camballón disfrutaron ayer de la adaptación teatral de Memorias dun neno labrego, del Centro Dramático Galego. Pudieron entrevistar a los actores Mónica García, Federico Perez y Santi Romay en el local social del colectivo A Gentalha do Pichel. La jornada en la capital gallega remató con una visita al Museo do Pobo Galego, donde pudieron interactuar con una exposición sobre máscaras y Carnaval.