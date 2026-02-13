Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones Policía LocalParos Stellantis VigoLey MultirreincidenciaConcesiones en la costaMuere Alonso MonteroCompra Centro Comercial MeixueiroEspanyol-Celta
instagramlinkedin

El IES Camballón, en una función de «Memorias dun neno labrego»

El IES Camballón, en una función de «Memorias dun neno labrego»

El IES Camballón, en una función de «Memorias dun neno labrego»

Los y las estudiantes de 1° de ESO del IES Marco do Camballón disfrutaron ayer de la adaptación teatral de Memorias dun neno labrego, del Centro Dramático Galego. Pudieron entrevistar a los actores Mónica García, Federico Perez y Santi Romay en el local social del colectivo A Gentalha do Pichel. La jornada en la capital gallega remató con una visita al Museo do Pobo Galego, donde pudieron interactuar con una exposición sobre máscaras y Carnaval.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents