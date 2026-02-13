Sin heridos graves tras impactar una furgoneta con un camión en la AG-53

La AG-53, a su paso por la localidad de Vidueiros, en Dozón, registró ayer un accidente que se saldó sin heridos de gravedad. A la altura del kilómetro 62 en dirección a Santiago, una furgoneta colisionó por alcance contra un camión. El impacto causó heridas leves al conductor de la furgoneta, que no tuvo que ser excarcelado. El vehículo sí registró severos daños. A la zona fueron desplazados agentes de la Guardia Civil de Tráfico, así como el retén de Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Lalín y del Consorcio contra Incendios e Salvamento do Deza e Tabeirós-Montes, amén de una ambulancia del 061 por si era preciso el traslado de heridos.

