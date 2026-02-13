A Estrada registra en dos días más de treinta incidencias

Los servicios de Emerxencias, Obras e Electricidade del Concello de A Estrada están recibiendo una gran cantidad de incidencias a consecuencia de las borrascas que se vienen encadenando en las últimas semanas y que dejan un rastro de inundaciones, árboles caídos y problemas en el alumbrado público. El alcalde, Gonzalo Louzao, pide a la ciudadanía «paciencia, sentidiño e comprensión», compartiendo la ingente carga que soportan algunos trabajadores municipales para prestar ayuda ante este volumen de incidencias y también las situaciones de peligro de las que es preciso protegerlos.

Árbol caído en la carretera que va de Castasós a Dornelas, en Lalín. | EMERXENCIAS LALÍN

Tras dos jornadas de temporal intenso, Emerxencias A Estrada vio con alivio cómo salía el sol ayer por la mañana, tras enfrentarse a una treintena de intervenciones en pocas horas. El turno del miércoles fue muy intenso para los trabajadores, que se enfrentaron a la retirada 14 árboles en Santa Mariña de Barcala, Arnois, Ribeira, Olives, Rubín, Guimarei, Baloira, Matalobos, Lagartóns, Tabeirós, Ribela, Vinseiro y Orazo. También cables caídos en Matalobos y Loimil, uralitas sueltas en la Avenida de Marín, un portal suelto en la calle Pintor Maside, así como inundaciones en la Praza da Feira o en la zona de Pontevea.

También quiso destacar el regidor estradense la labor de los empleados de Obras e Electricidade, que «estaban preocupados porque me dicían se podían traballar na fin de semana, que daban bo», tras registrar más de 90 avisos por incidencias eléctricas solo en los últimos 15 días. «Tamén a brigada de bacheos leva dende o Nadal parada para facer mantemento das vías, porque non se pode asfaltar con este tempo», remarcó, resaltando a su vez la importancia que tiene garantizar la propia seguridad de los trabajadores en sus jornadas.