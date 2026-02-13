La Diputación destina 130.000 euros a reformar los vestuarios

La diputada provincial Belén Cachafeiro visitó este jueves la piscina municipal de A Bandeira, en Silleda, para anunciar que la junta de gobierno local de la Diputación aprobará hoy una inyección económica de 130.774 euros para la remodelación interior de sus vestuarios. Esta cuantía supone la totalidad de los recursos que le corresponden al municipio de Trasdeza dentro del tercer Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que en esta nueva edición está dotado con 8 millones de euros. El programa se orienta a los municipios de la provincia con menos de 50.000 habitantes.

Belén Cachafeiro, acompañada por ediles de la corporación local, indicó que en esa reforma de los vestuarios se contemplan obras como la mejora de la envolvente (en soleras, fachadas, carpintería y cubiertas), la compartimentación interior, el sistema de acabados y el acondicionamiento de instalaciones (humedades, fontanería, ventilación, electricidad, iluminación o protección contra incendios), además de la dotación de equipamiento.

Inversión total de 20 millones

Noticias relacionadas

Cachafeiro quiso resaltar que «o municipalismo e o deporte son dúas das nosas prioridades, e esta actuación é unha boa mostra diso». Recordó que con esas tres ediciones del citado plan extraordinario la Diputación marcha una inversión global de 20 millones de euros en tres años. Estas ayudas permiten a los ayuntamientos acometer o bien la construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos de uso deportivo o bien modernizar, remodelar y poner a punto los ya existentes.