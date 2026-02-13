El BNG presenta un plan para dinamizar Os Pendellos durante todo el año

En el próximo pleno ordinario (debería ser el 27 de este mes), el BNG de Agolada defenderá una moción en la que propone poner en marcha un Plan Integral de Dinamización dos Pendellos. La iniciativa pretende «transformar este espazo histórico nun motor cultural, social e económico estable ao longo dos doce meses do ano», indican desde el partido.

Os Pendellos fueron restaurados por la Diputación durante la pasada década y cedidos en 2023 al Concello. Son 47 construcciones que se utilizan solo para citas puntuales como las ferias Corazón da Artesanía y la Mostra Municipal de Artesanía, además del Mercado de Nadal o la Noite das Candeas (ésta última, organizada por los vecinos). La intención del Bloque es dar continuidad a estas propuestas y crear una programación estable que ayude tanto al comercio local como a la cultura y la participación de los y las vecinos.

Por eso, el partido que lidera Susana Tato propone crear un Mercadillo dos Pendellos, el último domingo de cada mes y basado en la economía circular, de modo que dé salida a productos locales, ropa de segunda mano, artesanía local, libros, música y arte. Estos mercadillos pueden completarse con sesiones vermú o de tardeo, además de un espacio de mercado gastronómico con demostraciones de cocina, tapas y degustaciones. La idea del Bloque es que la primera edición se celebre ya en esta primavera, «unha vez aprobada a programación anual e realizadas as adaptacións organizativas necesarias».

También puede ponerse en marcha desde el gobierno local una programación anual que ofrezca sesiones de teatro, música, poesía, cuentacuentos, cine al aire libre, danza, y actividades de calle. Os Pendellos incluyen espacios aptos para este tipo de eventos, como A Casa das Neves y A Capela das Virtudes, que ya en las citas de artesanía suelen albergar distintas exposiciones. Por eso, estos y otros inmuebles son susceptibles de albergar una escuela municipal de teatro «con clases semanais para nenos, mocidade, adultos e persoas maiores» cuyas obras pueden integrarse en la citada programación cultural.

Comisión municipal

Dos veces al año, además, el recinto puede acoger un Festival das Artes e Oficios Tradicionais, con talleres, demostraciones y actividades vinculadas a los oficios tradicionales. Tato menciona otros usos como el programa «Pendellos Abertos», que permitirá la participación activa de las entidades culturales del municipio, como la Banda de Música Municipal, la Coral Polifónica, Bico da Balouta o colectivos juveniles.

Para esta dinamización es precisa la puesta en marcha de una Comisión Municipal dos Pendellos que integre a políticos y representantes de colectivos culturales, de la hostelería, de la artesanía y del comercio. También resulta necesario un informe técnico que concrete las mejoras que hay que acometer en cuanto a señalización o accesibilidad o integración paisajística.