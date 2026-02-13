Arrancan las obras de reforma del Manuel Regueiro

Las obras de reforma del estadio Manuel Regueiro de A Estrada dieron comienzo esta semana y lo hicieron con la retirada de la vieja grada metálica. Esta fue trasladada al recinto municipal de Guimarei a la espera de poder ser reubicada en el campo de Nogueira, en Vea, que carece de graderío. Para ello será necesario realizar primero una base sobre la que poder instalarla.

Una vez retirada la grada, comenzaron los trabajos de preparación del terreno para la colocación de una nueva grada, con el doble de capacidad, y que irá de torreta a torreta. La actuación supondrá construir una nueva grada de 42 metros de longitud, con cinco filas y cubierta de chapa sobre estructura metálica. La nueva instalación podrá acoger, aproximadamente, a 350 personas.

Los trabajadores de la firma Taboada y Ramos, concesionaria de esta reforma, iniciaron también las labores de retirada del antiguo cierre, compuesto por postes metálicos y malla de alambre, que se encuentra en muy mal estado de conservación. Una vez retirado se construirá uno nuevo con postes tubulares rectangulares y chapa de acero lacada, alternando gris grafito y blanco, con un diseño idéntico al empleando en el Novo Municipal. Este sistema se empleará para cerrar la mayor parte del campo, salvo la parte trasera de la grada.

Además, en el recinto existen postes inutilizados de la antigua instalación de iluminación que será retirados de manera definitiva. Igualmente, se construirán nuevos aseos próximos a la zona de acceso y están previstas una serie de mejoras en la fontanería, electricidad y carpintería.

Los primeros días de trabajo en el Manuel Regueiro han estado condicionados por las malas condiciones climalógicas, con vientos que llegaron incluso a derribar el cartel de obra situado hacia el pabellón Coto Ferreiro.

La intención del departamento de Deportes es que los primeros pasos de la reforma se puedan ir compaginando con los entrenamientos de los equipos que utilizan a diario estas instalaciones, principalmente los de la Escola Estrada de Fútbol Base. En partidos oficiales y una vez las obras estén ya más avanzadas, los equipos serán reubicados en los campos de hierba sintética de San Martiño, en Callobre, y Nogueira. Se aguarda que las obras puedan estar finalizadas para el comienzo de la pretemporada.