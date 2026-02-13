Árboles caídos en Laro y varios puntos de la capital dezana

El paso de la borrasca Nils por la comarca de Deza dejaba en las últimas horas un rastro de incidencias que han mantenido en alerta a los servicios de emergencias. Entre las actuaciones más destacadas, los Bombeiros de Deza se movilizaron ayer a las 12.30 horas con destino a la parroquia silledense de Laro, donde un árbol caído bloqueaba la pista que conecta la iglesia con el cementerio parroquial, obligando a realizar labores de corte y limpieza para restablecer el acceso en el lugar.

De forma paralela, el equipo de Emerxencias Lalín intervino intensamente en diversos puntos del municipio para retirar árboles y ramas que dificultaban la circulación tras los fuertes vientos que sacudieron todo el término municipal de la capital comarcal. Sus trabajos se centraron especialmente en la carretera que enlaza las parroquias de Catasós y Dornelas, así como en los núcleos de Lalín de Arriba y Castro de Arriba, zonas donde las rachas de viento provocaron mayores daños en el arbolado próximo a las vías públicas. Estas intervenciones se enmarcan en un contexto de más de 300 incidentes registrados en toda Galicia debido al último temporal del largo invierno que estamos viviendo, gran parte de ellos también relacionados con la caída de vegetación en la red viaria.