La salud mental concentra el 20% de las discapacidades reconocidas

En Galicia hay más de 80.000 personas con certificado de discapacidad por problemas de salud mental, mientras que en las comarcas son 1.936. Estos son los datos estadísticos referidos a personas con al menos una incapacitación del 33 por ciento. Las patologías mentales representan ya el 20,7 por ciento de las 9.338 reconocidas en Deza y Tabeirós-Montes.

En términos absolutos, el grueso se concentra en los dos municipios más poblados: Lalín (614 casos) y A Estrada (610), que reúnen el 63,2 por ciento de todas las discapacidades vinculadas a enfermedad mental registradas en el conjunto de municipios. Sin embargo, su peso relativo se mantiene alrededor de la media: 21,8% en Lalín y 20,1% en A Estrada. Es decir, lideran por volumen, no porque la incidencia sea excepcionalmente mayor. También Silleda , con 204 personas reconocidas por el sistema público (20,5% del total) y Vila de Cruces, donde se concentran 168 (21,1% ) presentan porcentajes próximos a la media del conjunto. En lo que respecta a Agolada (20,2% ) y Forcarei (19,7% ) se sitúan ligeramente por debajo, con 122 y 103 casos, aunque la distancia es muy corta. En el extremo contrario aparece Rodeiro (17,8%) o, lo que es lo mismo, 73 de 410.

Llama la atención, dentro de dos municipios con un número de habitantes semejante, la diferencia que existe entre Agolada y Rodeiro. El abanico entre el ayuntamiento con mayor y menor incidencia deja una diferencia de 8,6 puntos porcentuales, lo que refleja que el peso de esta causa varía de forma notable según el municipio incluso dentro de un mismo entorno.

Si se mira la incidencia interna–peso de la enfermedad mental dentro de cada uno de los ayuntamientos de la zona–, destaca Dozón, donde esta causa representa el 26,4% del total de discapacidades reconocidas, pues en este segmento se concentran 42 de las 159 absolutas, por encima de la media comarcal.

El patrón también tiene lectura por sexo: en el total de municipios analizados en este balance del año 2023, las mujeres concentran el 60% de las discapacidades vinculadas a enfermedad mental (1.162 frente a 774 hombres). Además, el peso de la enfermedad mental es mayor dentro del colectivo femenino: supone el 22,7% de las discapacidades reconocidas en mujeres, frente al 18,4% en hombres. Teniendo en cuenta las demoras y los largos procesos administrativos, los casos reales de personas con discapacidad en las comarcas es claramente bastante superior.

En otro orden de cosas, la distribución de personas con discapacidad intelectual reconocida en los municipios de las comarcas es la siguiente: Lalín (180), Silleda (78), Vila de Cruces (61), Rodeiro (46), Agolada (71), Dozón (9), A Estrada (236) y Forcarei (37). En este caso su incidencia es ligeramente superior en los hombres, con 382 casos, frente a los 336 de féminas.

Enfermeades raras

Más allá de la enfermedad mental, el mapa de la discapacidad reconocida en estos ocho municipios está claramente marcado por la discapacidades físicas, que suman en concreto 5.512 casos y representa el 59 por ciento del total de los 9.338 reconocidos por la administración en sus distintas variables. A mucha distancia aparecen la discapacidad sensorial (1.167) y la intelectual (718). Las enfermedades raras tienen un peso residual: 5 casos en total (0,05%).

La discapacidad física se mantiene como primera causa en todos los municipios, con porcentajes que se mueven en una horquilla relativamente estable: del 56,9% en Agolada al 61,2% en Rodeiro. En números absolutos, vuelve a verse el efecto capitalidad de los dos grandes focos: A Estrada (1.803) y Lalín (1.667) concentran casi dos tercios de toda la discapacidad física reconocida del conjunto pues aglutinan exactamente 3.470 de los 5.512.

La sensorial se sitúa como la tercera gran bolsa, con un dato que sobresale: Forcarei es el término municipal de las dos comarcas donde este tipo de discapacidad tiene un mayor peso relativo, con 81 casos que suponen el 15,5 por ciento del total de este concello, por encima del resto. La intelectual, por su parte, alcanza sus mayores cuotas, con 71 casos, en Agolada (11,7%) y los 71 que figuran dentro del municipio de Rodeiro suponen el 11,2 por ciento, aunque en volumen absoluto el mayor registro corresponde al término municipal de A Estrada, donde se contabilizan 236.

Las enfermedades raras, prácticamente testimoniales, aparecen localizadas en A Estrada, que registra cuatro casos y Vila de Cruces con otro, sin constancia de casos en los demás ayuntamientos de las comarcas.