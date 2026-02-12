Rimas infantiles y baile de mayores

El Entroido en el municipio de Silleda volvió ayer a demostrar su capacidad para unir a distintas generaciones a través de la sátira y la tradición. Los centros escolares de A Bandeira y la propia villa trasdezana se convirtieron en el escenario de los emblemáticos Altos dos Xenerais, donde los más pequeños tomaron el relevo de esta joya del patrimonio inmaterial, teniendo como protagonistas a los niños de la Escola de Xenerais da Bandeira. Debido a las condiciones meteorológicas, la celebración en Silleda tuvo que trasladarse al pabellón municipal, un recinto que se llenó de colorido y rimas ingeniosas para dar cobijo a la «batalla» dialéctica de los jóvenes oficiales.

De forma paralela, el sentimiento festivo se trasladó al Centro Social dos Maiores de A Bandeira con un nueva edición del Entroido de Namorar. Este evento, que es una cita imprescindible en el calendario social, congregó a un centenar de personas que disfrutaron de una tarde de convivencia marcada por la música en directo del dúo Punto Zero, el baile y la degustación de productos típicos como la empanada y los dulces de carnaval. La iniciativa no sólo celebró la tradición, sino que reforzó los lazos comunitarios entre los mayores del municipio en un ambiente de alegría y «enamoramiento» festivo.

Esta explosión de identidad cultural en Silleda reafirma que el Entroido es mucho más que una fiesta: es un puente generacional que conecta el ingenio de los escolares con la memoria viva de los mayores, tal y como se puso de manifiesto en los actos celebrados ayer en Trasdeza. Mientras los alumnos de los colegios públicos garantizan el futuro de los vivas y atranques, los usuarios del centro social demuestran que el espíritu de la fiesta no entiende de edades, cerrando una jornada donde la tradición oral y el ocio compartido volvieron a ser los grandes protagonistas del municipio en estas fechas tan señaladas en el calendario de festejos.