Un poste de telefonía lleva dos meses caído en Vilatuxe

El poste sobre una pista. | M. M.D.

redacción

Lalín

Un poste de telefonía lleva algo más de dos meses caído sobre una pista que comunica las parroquias lalinenses de Vilatuxe y Zobra. Vecinos urgen la retirada de este poste por el peligro que supone para el tránsito de personas o la circulación de vehículos. Está tirado sobre una cuneta de la vía en el lugar conocido como el Alto do Casteliño, en terrenos de la parroquia de Vilatuxe.

