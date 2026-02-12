Un poste de telefonía lleva dos meses caído en Vilatuxe

Un poste de telefonía lleva algo más de dos meses caído sobre una pista que comunica las parroquias lalinenses de Vilatuxe y Zobra. Vecinos urgen la retirada de este poste por el peligro que supone para el tránsito de personas o la circulación de vehículos. Está tirado sobre una cuneta de la vía en el lugar conocido como el Alto do Casteliño, en terrenos de la parroquia de Vilatuxe.