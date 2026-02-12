Infraestructuras
Un poste de telefonía lleva dos meses caído en Vilatuxe
redacción
Lalín
Un poste de telefonía lleva algo más de dos meses caído sobre una pista que comunica las parroquias lalinenses de Vilatuxe y Zobra. Vecinos urgen la retirada de este poste por el peligro que supone para el tránsito de personas o la circulación de vehículos. Está tirado sobre una cuneta de la vía en el lugar conocido como el Alto do Casteliño, en terrenos de la parroquia de Vilatuxe.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años